Katar'ın ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti

Dün İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) biri Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğeri ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef almıştı.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji'ye yapılan saldırıdan sonra Avrupa'da doğalgaz fiyatları artmıştı.

Katar Enerji, şirketin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, müşterilerini mücbir sebep ilanından haberdar ettiğini bildirdi.

LPG VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNİ ASKIYA ALMA KARARININ ARDINDAN MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLDİ

Şirket, sıvılaştırılmış doğalgaz ve ilgili ürünlerin üretimini askıya alma kararı doğrultusunda mücbir sebep ilan etti.

Katar Enerji, tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiğini belirterek mevcut en güncel bilgileri paylaşmayı sürdüreceğini vurguladı.