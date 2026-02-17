TCMB, ocak ayında konut fiyatı hareketlerini yayımladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye ocak ayı konut fiyat endeksini (KFE) yayımladı.

Konut fiyatları aralık ayında yüzde 29 iken, ocak ayında yüzde 27,7'ye geriledi.

2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 27,7 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,3 oranında azalmıştır.

KONUT FİYATLARI AYLIK YÜZDE 3,7 ARTTI

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi 2026 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında artarak 211,8 seviyesinde gerçekleşti.

REEL OLARAK YÜZDE 2,3 DÜŞÜŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 oranında azalış gösterdi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEKİ SON DURUM

2026 yılı Ocak ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,1, 3,5 ve 3,7 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,7, 31,7 ve 29,0 oranlarında artış gösterdi.

BÖLGELERE GÖRE KONUT FİYAT ARTIŞLARI

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ocak 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.