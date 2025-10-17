TCMB piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 31,77

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim 2025 piyasa katılımcıları anketi yayımlandı.

Yıl sonu enflasyon ve büyüme beklentisi artarken döviz beklentisi geriledi ve faiz beklentisi sabit kaldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi; bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi; bir önceki anket döneminde yüzde 22,25 iken, bu anket döneminde yüzde 23,26 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,78 iken, bu anket döneminde yüzde 17,36 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi; bir önceki anket döneminde yüzde 40,48 iken, bu anket döneminde yüzde 39,15 oldu.

Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 39 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi; bir önceki anket döneminde 43,85 TL iken, bu anket döneminde 43,56 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,96 TL iken, bu anket döneminde 49,75 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi; bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir.