TCMB'nin rezervleri, 171,1 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB'nin toplam rezervleri, 24 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 415 milyon dolar azalarak 171 milyar 52 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ REZERVLERİ GERİLEDİ

Buna göre, 24 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 870 milyon dolar azalışla 60 milyar 951 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 17 Nisan'da 61 milyar 821 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ AZALDI

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 546 milyon dolar azalarak 112 milyar 647 milyon dolardan 110 milyar 101 milyon dolara indi.

TOPLAM REZERVLER 171 MİLYAR 52 MİLYON DOLAR OLDU

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 415 milyon dolar azalışla 174 milyar 467 milyon dolardan 171 milyar 52 milyon dolara geriledi.