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    Teknoloji sektörü evden çalışmayı sevdi

    Koronavirüs hayatımıza girdikten sonra getirilen kısıtlamalardan ötürü evlerde çalışma uygulaması yaygınlaştı. Kısıtlamalar ne kadar kaldırılsa da evden çalışma yöntemi iş hayatında yerleşti.
    • 06.05.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:37
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    Teknoloji sektörü evden çalışmayı sevdi

    Yapılan bir araştırma gösterdi ki önce iş yerinden çalışmak popülerken artık her 10 şirketten 9’u uzaktan çalışmaya sıcak bakmaya başladı. Telekomünikasyon ve teknoloji sektörleri bu politikayı uygulayan sektörlerin başında geliyor.

    KPMG’nin 530'dan fazla şirketin katılımı ile gerçekleştirdiği “Uzaktan Çalışmada Güncel Trendler” başlıklı araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 89’u uzaktan çalışma politikasını uyguluyor veya uygulamayı planlıyor.

    Evden çalışmada vergi ve yasal uyumluluk sorunu var

    Uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesinde çalışanların isteklerinin ana etken olduğunu da gösteren araştırmada, en büyük zorluklar ise vergi ve yasal uyumluluk olarak gösteriliyor.

    AA'nın haberine göre, raporda ortaya çıkan sonuçlar, uzaktan çalışma konusunda küresel eğilimlerin yanı sıra bölgesel ve sektör farklılıkları hakkında da önemli fikirler veriyor.

    Teknoloji sektörü evden çalışmayı sevdi #1

    "Uzaktan çalışma, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye İnsan ve Değişim Hizmetleri Direktörü Jan Erdem Yılmaz, uzaktan çalışmanın, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Gerek mevcut çalışanların talepleri gerekse de rekabetin yoğun olduğu yetenek pazarında öne geçme ihtiyacıyla birlikte uzaktan çalışma politikaları yükselişte. Bu aşamada, şirketlerin esnekliğin nasıl ve ne ölçüde olacağını netleştirmesi önem taşıyor. Özellikle işin gereksinimleri ile ilgili olarak fonksiyonlar özelinde özelleştirilmiş yaklaşımların benimsenmesi ve bu yaklaşımın çalışan bağlılığı ve verimliliği eksenlerinde kurgulanması önem kazanıyor.

    Teknoloji sektörü evden çalışmayı sevdi #2

    Evden çalışma uluslararası boyut kazandı

    Ayrıca uzaktan çalışma, özellikle uluslararası boyut kazandığında karmaşık vergisel ve yasal süreçleri beraberinde getirebiliyor ya da iş ve sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin endişelere yol açabiliyor. Bu nedenle şirketlerin çalışma modellerini dönüştürürken uyum ve risk konularını da göz önünde bulundurması kritik önem taşıyor."

    Koronavirüs uzaktan çalışmanın ilk nedeni

    Uzaktan çalışma nedenlerinin başında ise çalışanlardan gelen istekler ve koronavirüs kısıtlamaları geliyor. Kuruluşların yarısından fazlası yüzde 55, uzaktan çalışma politikalarını işleri veya dış faktörlerden ötürü değil çalışanlarının isteklerini karşılamak için hayata geçirdi.


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