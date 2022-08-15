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    Temmuz ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini paylaştı. Bütçe açığı 64 milyar 19 milyon lira olarak gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 11:14
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    Temmuz ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Temmuz 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri yayınlandı.

    Bakanlık, merkezi yönetim bütçe giderlerinin temmuzda 261 milyar lira, bütçe gelirlerinin 197 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Buna göre bütçe temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

    Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 244,3 milyar lira ve faiz dışı açık ise 47,3 milyar lira oldu.

    Temmuz ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı #1

    Bütçe dengesi

    Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Temmuz ayında 45 milyar 804 milyon lira açık vermiş iken 2022 yılıTemmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

    2021 yılı Temmuz ayında 22 milyar 166 milyon lira faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Temmuz ayında 47milyar 325 milyon lira faiz dışı açık verildiği belirtildi.

    Temmuz ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı #2

    Vergi gelirleri artış gösterdi

    Temmuz ayı vergi gelirlerinin bir önceki yıla göre kıyaslamasını gösteren grafiğe göre vergi gelirlerinde artış göze çarpmaktadır.Vergi


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