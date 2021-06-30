Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TOBB toplantısında, "Buradan müjdesini de vermek istiyorum." diyerek, temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizmanın hayata geçeceğini aktardı.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Odaları, TOBB Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Borsaları ve TOBB Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleşti.

5. VE 6. BÖLGELERDE UZUN VADELİ KREDİ VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMAYA İLAVE İŞE ALDIĞI HER KİŞİ İÇİN KGF KEFALETİYLE KREDİ SÖZÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz. Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum. İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF kefaletiyle kredi sağlayacağız." açıklamasını yaptı.

HİSARCIKLIOĞLU: İKİNCİ ÇEYREKTE EN YÜKSEK ÇEYREKLİK BÜYÜMEYE ULAŞACAĞIZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise aynı toplantıda, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 7'lik büyümeyi özel sektöre verilen desteklerin yerine ulaştığını göstermesi açısından çok önemsediklerini belirterek, "İkinci çeyrekte belki de tarihimizin en yüksek çeyreklik büyüme rakamını yakalamayı ümit ediyoruz. Ayrıca yine bu sene, hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekor seviyelere ulaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.