Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi

Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devamını sağlayacak mutabakatın, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdiği, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklandı.

Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptı üzerine tartışmalar sürerken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan müjdeli haber geldi.

Bakan Ruhsar Pekcan, Libya'da projeleri yarım kalan müteahhitler için Cumhurbaşkanı Kararı ile mutabakata varıldığını duyurdu.

24 EYLÜL İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devamını sağlayacak mutabakat zaptının 24 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

LİBYA'NIN YENİDEN İNŞASI

Kararın önemine dikkati çeken Pekcan, "Türk firmaları, Libyalı işveren idarelerle görüşmelere başlayarak, tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya'nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu kararın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YAKLAŞIK 10 YILDIR ÇÖZÜM BEKLİYORDU

Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen birçok proje, 2011 yılında yaşanan olaylar nedeniyle yarım kalmıştı. Türk ve Libyalı heyetler, son dönemde yaklaşık 10 yıldır çözüm bekleyen müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesine yönelik yol haritası üzerinde görüşmeler yürütmüştü.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Bakan Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, söz konusu projeler için 13 Ağustos 2020'de mutabakat zaptını imzalamıştı.

Pekcan, söz konusu mutabakat zaptının yarım kalan projelere ve alacak sorunlarının çözüm getirmesinin yanı sıra, gelecekte yeni proje ve yatırımların gerçekleştirilmesi için çok kapsamlı bir zemin oluşturacağını, görüşmeler için kılavuz olacağını ifade etmişti.