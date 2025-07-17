TİGEM'den 59 safkan Arap koşu tayı satışı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 59 safkan Arap koşu tayının satışı için ihale yapacağını duyurdu.
Kurumun ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
AÇIK ARTIRMA YAPILACAK
59 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İhalede tay başına 75 bin lira geçici teminat alınacak.
İHALE TARİHİ
İhale, 7 Ağustos saat 13.00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.