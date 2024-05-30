TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hububat hasadı sürüyor Şanlıurfa'da dev tesislerde son teknolojinin getirdiği ekipman ve insan gücü ile önemli bir tarım faaliyeti yürütülüyor. TİGEM'den verilen bilgilere göre arpa hasadı tamamlandı; buğday, mercimek ve diğer ürünler için gün sayılıyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hububat hasadı sürüyor.

Türkiye'nin en büyüğü olan işletmede, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştiriliyor

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede, yaklaşık 88 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 229 biçerdöver, 128 kamyon ve 1200 işçiyle çalışmalar devam ediyor.

Arpada 2 bin 800 ton rekolte sağlandı

Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat büyük bir titizlikle devam eden çalışmalarda, 7 bin 205 dekarlık alanda arpa hasadı tamamlanırken, bu üründen 2 bin 800 ton rekolte elde edildi.

Buğday hasadına 5 Haziran'da başlanacak

İşletmenin 142 bin 405 dekar kuru buğday ekili alanlarındaki hasat faaliyetleri devam ederken, sulu şartlarda tohumluk üretim amaçlı olarak ekilişi yapılan 404 bin 329 dekar alandaki buğday hasadına ise 5 Haziran Çarşamba günü başlanması planlanıyor.

Buğday hasadının, 20 ila 35 günlük süreçte tamamlanması hedefleniyor.

"Mercimek hasadı da yapılacak"

Güzlük ekilişi yapılan tarımsal ürünlerin hasat döneminin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler yer verildi:

Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerinde kurulu olan işletmenin kuru ve sulu alanlarında buğdayın yanı sıra mercimek, tohumluk fiğ olmak üzere muhtelif güzlük ekilişlerle birlikte toplam 625 bin 205 dekar alanda hasat faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'ndeki üretim

Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 633 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen işletmede, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yem bezelyesi gibi birçok ürün yetiştirilmesine devam ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)