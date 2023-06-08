TMO, hububat alımı yapacağı depoları açıkladı TMO, buğday ve arpa alım fiyatlarının ardından 310 iş yeri ve 230 lisanslı depoda hububat alımı yapacağının bilgisini paylaştı.

DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 310 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı 230 depoda alım faaliyeti gösterileceği açıklandı.

Türkiye'de hububat hasadına geçen ay başlandığı hatırlatılarak, ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlandı.

Hububat beklentisi

TÜİK verilerine göre, bu yıl üretimin buğdayda geçen yıla göre yüzde 3,8 artışla 20,5 milyon ton, arpada ise geçen yıla göre yüzde 1,2 artışla 8,6 milyon ton olacağının beklendiği belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat alım fiyatlarını duyurduğu anımsatıldı.

Randevulu alım sistemi

Üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sisteminin devam edeceği belirtilerek, şöyle denildi:

TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri 'www.tmo.gov.tr' internet adresinde yayımlanmakta olup, üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabilecekler. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Alım, pazar günleri hariç haftanın 6 günü yapılacak

TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacağı kaydedilerek, şu bilgi verildi: