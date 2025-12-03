Toyota Türkiye, çalışanlarını ödüllendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT); 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 yıldır çalışan 388 çalışanına "Hizmet Yılı Ödül"leri plaketleri, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin tarafından düzenlenen etkinlikte verildi.

Her yıl gerçekleştirilen ve gelenekselleşen ‘Hizmet Yılı Ödülü’ etkinliğinde konuşan Erdoğan Şahin, “5 bin çalışanımızla birlikte her zaman daha iyi otomobilleri üretmek için çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz otomobilleri ihraç ediyoruz. Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bizlere yaşatan tüm çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan ve Sakarya Fabrikası’nda ürettiği üstün kaliteli otomobillerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden TMMT, 30 yılı aşkın süredir üstün kaliteli otomobiller üretmeye devam ediyor.

HİZMET YILI ÖDÜLÜ

Yaklaşık 5 bin çalışanıyla üretilen otomobillerin büyük bölümünü 5 kıtaya ihraç eden TMMT, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlarına her üç ayda bir düzenlenen etkinliklerle ‘Hizmet Yılı Ödülleri’ plaketleri veriyor.

BU YIL 388 TOYOTA ÇALIŞANI "HİZMET YILI ÖDÜLÜ" ALMAYA HAK KAZANDI

Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “TMMT olarak üreten, ürettiği değerle ülkemize, bölgemize ve insanımıza katma değer yaratan bir şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başarımızın arkasında her bir birimde özveriyle çalışan değerli çalışma arkadaşlarımız var. Bu yıl da 388 arkadaşımıza 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 yıl plaketlerimizi sunduk.” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAMLA 5 KITAYA İHRACAT…