TPAO ve Shell, Bulgaristan'daki Khan Tervel sahasında ortaklığa imza attı

Türkiye petrol ve doğalgaz arayışında çıtayı yükseltiyor. Yurt dışında Türkiye Petrolleri'ni büyütme" stratejisi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) , 8 Ocak'ta Exxonmobil, 5 Şubat'ta Chevron ve 12 Şubat'ta bp ile de petrol ve doğalgaz aramaları konusunda anlaşmalara imza atmıştı.

Şimdi de TPAO ve İngiliz enerji şirketi Shell arasında Bulgaristan'ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel Sahası'nda arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında TPAO Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde arama yapacak.

ANLAŞMA İSTANBUL'DA İMZALANDI

İstanbul'da düzenlenen törende TPAO ile Shell arasındaki ortaklık anlaşmasına TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imza attı. İmza töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Anlaşmaya göre, TPAO, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel Sahası Petrol ve Doğal Gaz Arama Ruhsatı kapsamında Shell'in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak oldu.

TPAO'YU BÜYÜTME STRATEJİSİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alparslan Bayraktar, söz konusu sahanın Sakarya Gaz Sahası'na yakın olduğunu belirterek, "Shell ile 2024 yılında başladığımız iş birliği zemininde, şimdi somut bir blokta, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Sahası'ndaki ortaklığı imza altına almış olduk. Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde 5 yıllık lisansa sahip olacağız." ifadesini kullandı.

SAHA 3 BİN 800 KİLOMETREKARENİN ÜZERİNDE

Alparslan Bayraktar, sahanın 3 bin 800 kilometrekarenin üzerinde olduğuna işaret ederek, "Bulgaristan'ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell ile ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla, yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİ SEÇTİLER"

Türkiye'nin denizlerdeki arama ve üretim kabiliyetine işaret eden Bayraktar, "Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı, yabancı firmaların bunu yapması gerekiyordu. Shell ve bizi seçtiler. Bizim denizlerdeki kabiliyetimiz, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe, bu ülkeler veya şirketler için bizi ortak alma noktasında çok ciddi bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.