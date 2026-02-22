Trendyol, Sepette İyilik ile Ramazan'da dayanışmayı büyütüyor

Ramazan ayını Sepette İyilik ile karşılayan Trendyol, herkesi sivil topluma destek vermeye ve iyilik hareketine katılmaya çağırıyor. Dayanışmayı büyütmek isteyenler, Sepette İyilik’te STK’lara destek amacıyla satışa sunulan binlerce ürüne ve dijital kartlara ulaşabiliyor.



Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, sivil toplum kuruluşlarını (STK) tek çatı altında toplayıp kaynaklarını artırmalarına katkı sağladığı Sepette İyilik programıyla Ramazan ayında dayanışmayı güçlendiriyor. Toplumsal dayanışmanın arttığı bu dönemde iyilik hareketinin bir parçası olmak isteyenler, Sepette İyilik’te STK’ların satışa sunduğu binlerce ürüne ulaşarak sivil toplum çalışmalarına destek olabiliyor.

SEPETTE İYİLİK'E KATILAN STK'LAR

Sepette İyilik’te yer alan STK’lar arasında Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tohum Otizm Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Yeşilay, Türk Kızılay, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Ahbap Derneği, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi pek çok kuruluş bulunuyor. Sepette İyilik ile STK’lara destek olmak isteyen Trendyol kullanıcıları, uygulamadaki “Hizmetlerim” alanında yer alan Trendyol Pozitif Etki bölümünü ziyaret ederek iyilik hareketine katılabiliyor.

2020'DE HAYATA GEÇİRİLDİ

Trendyol, Sepette İyilik projesini sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ilkelerini ön planda tutarak 2020 yılında, koronavirüs pandemisi devam ederken hayata geçirdi.

Dünyada ilk kez büyük ölçekli bir e-ticaret platformunun altyapısıyla STK’lar için sürdürülebilir ve şeffaf bir kaynak yaratma modeli sunan Sepette İyilik, bugün 100’den fazla STK’yı tek çatı altında buluşturuyor.

Projeyle Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren STK’lar, kendi ürünleri ve dijital destek kartlarının satışıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı STK’lara aktarılırken, Trendyol ayrıca proje kapsamında STK’lara e-ticaret alanında eğitim, teknoloji ve operasyonel destek de sağlıyor.