Trump plastik pipet kullanımını teşvik eden kararnameyi imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, hükümeti ve halkı plastik pipet satın almaya özendiren bir başkanlık kararnamesi imzalayarak, ülkenin bir önceki başkanı Joe Biden'ın tek kullanımlık plastik ürünleri aşamalı olarak piyasadan kaldırmaya yönelik uğraşlarını tersine çevirdi.

Beyaz Saray'da başkanlık kararnamesini imzalarken gazetecilere konuşan Trump, "Plastik pipetlere geri dönüyoruz." dedi ve kağıt pipetlerin "işe yaramadığını" söyledi.

Trump, "Okyanusta önüne geleni yiyen köpek balıklarının plastikten çok etkileneceğini düşünmüyorum." dedi.

ABD, PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NDAN ÇEKİLMİŞTİ

20 Ocak'ta ikinci defa ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donal Trump, görevdeki ilk gününde eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını resmi olarak ilettiğini bildirmişti.

Böylece Trump, ABD'yi iki başkanlık döneminde de söz konusu anlaşmadan çekmişti.

Biden yönetimi, 2027 yılına kadar gıda hizmetlerinde, etkinliklerde ve paketleme sektöründe, 2035 yılına kadar da kamusal alanlarda plastik pipetler de dahil olmak üzere tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak kaldırılması politikasını hayata geçirmişti.

Paris İklim Anlaşması, taraf ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele etmesi ve çevreyi korumaya yönelik politikaları benimsemesini öngörüyor.