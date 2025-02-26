Trump'ın açıklamaları sonrasında bakır fiyatları yükseldi

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Dolar/TL, 36,5 ile tarihi zirveye yakın güne başlarken piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi ve küresel ticaret politikaları konularında uygulayacağını açıkladığı adımlar takip ediliyor.

Küresel piyasalarda Trump'ın gümrük vergisini artırma planlarının yol açtığı belirsizlik nedeniyle risk iştahı azalırken güvenli liman olarak görülen altına talep arttı.

BAKIR FİYATLARI YÜZDE 4'TEN FAZLA YÜKSELDİ

Trump'ın bakır ithalatına yönelik yeni gümrük vergileri uygulanması konusunun incelenmesi talimatı vermesinin ardından ABD'de bakır fiyatları yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Bakır vadeli fiyatları 4,7088 dolar oldu.

VERGİ İNDİRİMİ TASARISI

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, dün geç saatlerde Trump'ın 4,5 trilyon dolar büyüklüğündeki vergi indirimi tasarısını kıl payı bir farkla geçirerek Senato'ya gönderdi.

Tahvil getirileri, tasarının kabulünün ardından Hazine'nin daha fazla borçlanmada bulunmak zorunda kalacağı ve tahvil arzının artacağı beklentisiyle yükseldi.