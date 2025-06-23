Trump'ın gümrük vergileri zorladı! Alman sanayiciler, büyüme tahminlerini düşürdü

Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya.

Almanya aynı zamanda Türkiye'nin de en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda.

Koronavirüs salgınındaki tedbirler, Rusya'nın Ukrayna'a savaş açması ve en son da ABD'nin gümrük vergileri Almanya'yı sarstı.

Özellikle Alman sanayicisi zor durumda.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Alman Sanayi Günü vesilesiyle 2025-2026 için ekonomik büyüme tahminlerini ve değerlendirmelerini yayımladı.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ETKİSİ

Alman sanayiciler, Trump’ın gümrük vergileri nedeniyle 2025'e ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü.

Almanya'da sanayiciler, ABD'nin gümrük tarifelerinin ihracat üzerinde baskı oluşturacağını belirterek, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini eksi yüzde 0,1'den eksi yüzde 0,3’e düşürdü.

BDI Başkanı Peter Leibinger açıklamada, Alman hükümeti ekonominin toparlanması için reform rotasını kararlılıkla sürdürmeye çağrıldı.

KÜRESEL EKONOMİ VE EURO BÖLGESİ EKONOMİSİ TAHMİNİ DE GEDİLEDİ

BDI'nın 2025-2026 için ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, Federasyonun, ABD gümrük tarifelerinin dünya ekonomisi üzerinde baskı oluşturacağı beklentisiyle 2025 yılına ilişkin büyüme tahminlerini küresel ekonomi için yüzde 3,2’den yüzde 2,7’ye ve Euro Bölgesi için de yüzde 1,1’den yüzde 0,8’e indirdiği belirtildi.

Açıklamada, tarifelerin Alman ihracatı üzerinde de baskı oluşturacağını öngören BDI'nın, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 daralacağını tahmin ettiği ifade edildi. BDI, ocakta Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,1 daralacağını öngörmüştü.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN OLUMSUZ ETKİSİ

BDI açıklamasında, “Uygulanması halinde Alman ekonomisinde yaklaşık 0,3 puanlık bir büyüme kaybına yol açması beklenen ABD gümrük tarifeleri, özellikle olumsuz bir etki oluşturacaktır.” değerlendirmesine yer verildi.

"RESESYONDAN ÇIKMAK İÇİN HALA UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

BDI Başkanı Leibinger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın başına kıyasla uluslararası ticarette daha büyük risklerin söz konusu olduğunu ve bunların da Almanya'nın sanayisini yavaşlattığını aktardı.

Alman hükümetinin yatırımları artırma, vergi ve enerji maliyetlerinde indirim gibi ekonomi için önemli sinyaller gönderdiğini anımsatan Leibinger, bununla beraber ekonominin ve rekabet gücünün uzun vadede güçlendirilmesi için daha fazla tedbir ve her şeyden önce yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu savundu.

"RESESYONDAN ÇIKMAK İÇİN HALA UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

Leibinger, “Resesyondan çıkmak için hala uzun bir yolumuz var. Yine de Alman hükümeti izlediği yolu kararlılıkla sürdürürse gelecek yıl gerçek bir yükseliş şansı var.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda hükümete destek veren Leibinger, esneklik ve savunma kabiliyetinin temel bir ekonomik çıkar olduğunu, iş dünyasının güvenliğe ve özgürlüğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Leibinger, “Alman sanayisi katkı sağlamaya (savunma kapasitesinin güçlendirilmesine) hazırdır. Genel savunma kolektif bir görevdir. Alman sanayisi, devletin bir ortağı, inovasyonun itici gücü ve dayanıklılığın garantörü olarak katkıda bulunmaya hazırdır. Birlikte, dirençli ve savunulabilir bir toplumun rotasını belirleyebiliriz." ifadelerini kullandı.