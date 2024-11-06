Trump'ın seçim rüzgarı Bitcoin'i uçurdu

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ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın önde olması, kripto para piyasalarında tarihi etki yarattı.

BITCOIN TARİHİ SEVİYELERDE: TRUMP ETKİSİYLE 75 BİN DOLARI AŞTI

Trump’ın kripto paralara desteği, piyasalarda yükselişi tetiklerken, Bitcoin 75 bin doları aşarak yüzde 7'yi aşkın primle 75 bin 193 dolara kadar yükseldi.

Ethereum 2626 dolara, Ripple 0,5342 dolara ulaşırken, Dogecoin yüzde 28'lik bir artışla 0,21 dolara, Shiba Inu ise 0,00001973 dolara kadar yükseldi.

Başkanlık seçimlerindeki belirsizlik sürecinde Trump rüzgarının esmesi, piyasalarda hareketliliği artırıyor.

Yatırımcılar, net bir kazanan ilan edilene kadar Bitcoin ticaretinin dalgalı olmasını bekliyor.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in zaferinin Bitcoin fiyatına aşağı yönlü hareket getirmesi beklenirken, eski Başkan Donald Trump'ın kazanması durumunda fiyatta artış bekleniyor.

Şu sıralarda ise Bitcoin, düne göre yüzde 6,75 artışla 73 bin 886 dolar seviyesinde.

Öte yandan, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artışla yüzde 4,44'e yükseldi. Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 10,95 oldu.