TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Kira artış oranı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merakla beklenen rakamlar belli oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

Enflasyon aylık yüzde 2,55 yıllık ise yüzde 32,87 oldu.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 37,15 olarak öne çıktı.

Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri, kiralarına yüzde 37,15 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 38,36 olmuştu.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

20 bin liralık kira: 27 bin 430 TL

25 bin liralık kira: 34 bin 287 TL

30 bin liralık kira: 41 bin 145 TL

35 bin liralık kira: 48 bin 2 TL

40 bin liralık kira: 54 bin 860 TL

50 bin liralık kira: 68 bin 575 TL

ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILACAK?

Konutlar için zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır.

Mal sahibi, bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip.

Örneğin zam ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İŞ YERLERİ İÇİN ORAN DEĞİŞEBİLİYOR

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor.

Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.

Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip.

Örneğin artış ekimde ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı eylül ayı verisine bakılır.