Turizm, Dubai’den uzaklaştı! Yeni rota Asya ve Türkiye



Körfez’in uzun süredir en güçlü turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkan Dubai, bölgedeki jeopolitik gerilimin etkisiyle ziyaretçi akışında belirgin bir yavaşlama riskiyle karşı karşıya.

ABD, İsrail ve İran hattında artan tansiyonun yarattığı güvenlik algısı, uluslararası turizm talebini doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre artık turistlerin seyahat tercihlerinde fiyatın yanı sıra güvenlik algısı, ulaşılabilirlik ve seyahat sürekliliği belirleyici faktörler haline gelmiş durumda.

Son yıllarda rekor seviyelere ulaşan ziyaretçi sayılarıyla dikkat çeken Dubai’de tablo hızlı şekilde değişiyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 milyon turist ağırlayan şehrin, mevcut jeopolitik koşulların devam etmesi halinde turizm gelirlerinde yüzde 90’a varan ciddi bir düşüş riskiyle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

Aynı etki Dubai için gayrimenkul satışlarında da yüzde 30 gerilemeye neden oldu.

TURİZMDE ZİNCİRLEME ETKİ

Sektör temsilcileri ve uzmanlara göre yaşanan daralma yalnızca otellerle sınırlı kalmadı; turizmin tüm bileşenlerine yayılan bir kriz ortaya çıktı. Güvenlik kaygıları ve hava sahasında yaşanan belirsizliklerin, turist hareketliliğini kısa sürede yavaşlattığı belirtiliyor.

Uzmanlar, özellikle uluslararası turistlere hizmet veren işletmelerde ciddi gelir kayıpları yaşandığını ve bazı tesislerde müşteri trafiğinde belirgin düşüşler görüldüğünü ifade ediyor.

YENİ ROTA: ASYA

Dubai merkezli turizmde yaşanan gerileme, küresel seyahat eğilimlerinde de yön değişikliğine yol açtı. Turistlerin alternatif destinasyon arayışına girmesiyle birlikte Asya öne çıkmaya başladı.

Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Endonezya (Bali) hattında belirgin bir talep artışı yaşandığı belirtiliyor. Özellikle Malezya-Singapur-Bali kombinasyonları ile Japonya-Güney Kore turları en çok tercih edilen rotalar arasında yer alıyor.

Türkiye de Orta Doğu'yu tercih edenlerin listesinde ilk sıraya yerleşti.

RUSYA VE AVRUPA’DA HAREKETLENME

Daha önce jeopolitik nedenlerle talep düşüşü yaşayan Rusya turlarında da sınırlı bir toparlanma görülüyor. Uzmanlara göre Rusya hattında yaklaşık yüzde 10 civarında bir artış söz konusu.

Avrupa destinasyonlarında ise vize süreçlerine rağmen talep yeniden yükselişe geçmiş durumda. Zorluklara rağmen Avrupa’ya yönelik ilginin sürdüğü ifade ediliyor.