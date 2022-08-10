Petrol
93.75
-2.66%
Euro
18.5221
1.34%
Dolar
17.8976
-0.01%
Altın
1.035
0.18%
Borsa
2818
0.00%
Bitcoin
430.848
3.24%
BTXN Coin
7.56
0.26%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Türk balından 7 ayda 26,2 milyon dolar gelir elde edildi

    Doğal yaşamda zor koşullarda üretilen balın ihracat yolculuğu, başarısını kazanca da yansıtarak devam ettiriyor.
    • 10.08.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk balından 7 ayda 26,2 milyon dolar gelir elde edildi

    Türkiye'nin 2022 yılının ilk yedi ayında yapılan ihracatın başarılı gerçekleştiğini belirten yetkililer, ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu dile getirerek, yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlamayı planladıklarını söylüyor.

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den Ocak-Temmuz 2022 döneminde yapılan bal ihracatı 26 milyon 226 bin 544 dolara ulaştı.

    56 ülkeye bal gidiyor

    Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den yılın 7 ayında 56 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

    Bu dönemde bal ihracatından 9 bin 923 ton karşılığı 26 milyon 226 bin 544 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminde 4 bin 268 ton bal satılarak 14 milyon 910 bin dolar gelir elde edildiğini dile getirdi.

    Bal

    "Bal ihracatı miktarda yüzde 133 arttı"

    Kalyoncu, bal ihracatının miktarda yüzde 133, değerde de yüzde 76 arttığına dikkati çekerek, "ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. ABD'ye 9 milyon 286 bin 358, Almanya'ya 3 milyon 904 bin 203 ve İspanya'ya 3 milyon 378 bin 193 dolarlık bal satıldı." dedi.

    Bal

    İhracat yapılan ülke sayısı arttı

    Bal ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Kalyoncu, geçen yıldan farklı Slovenya, Peru, Maldiv Adaları, Danimarka, Lübnan, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, Venezuela, Barbados, Moritanya, Liberya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Tayvan ve Portekiz'e de bu dönem bal satıldığını kaydetti.


    İlginizi Çekebilir

    Welinton El İttifak yolunda
    Transfer dosyası

    Welinton El İttifak yolunda

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi
    İç Haber

    Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi

    Görüş Bildir