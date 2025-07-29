Türk Eğitim-Sen: Toplu Sözleşme için 100'ü aşkın talep masada

Memur ve memur emeklilerinin mali ve özlük haklarının belirlendiği ve 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri başladı.

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen), görüşmeler çerçevesinde kapsamlı teklif listesi hazırladı.

Kurum, görüşmeler çerçevesinde kapsamlı teklif listesi hazırladı ve 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında 100'ü aşkın talep sundu.

Türk Eğitim-Sen, bu taleplerin gerçekleşmesinin eğitim sisteminin niteliğini artıracağını, çalışanların motivasyonunu yükselteceğini savunuyor.

EĞİTİMCİLERİN TALEPLERİ

Sendika; öğretmenlerden akademisyenlere, şube müdürlerinden yardımcı hizmetlilere, teknisyenlerden rehber öğretmenlere kadar tüm eğitim çalışanlarını kapsayan 99 genel ve 100'ü aşkın mesleğe özel talebi kamuoyuyla paylaştı.

EKONOMİK HAKLAR

Hazırlanan talepler; ekonomik haklar, özlük hakları, çalışma şartları, görevde yükselme, vergi adaleti ve sosyal yardımlar gibi birçok başlığı kapsıyor.

24 KASIM'DA İKRAMİYE TALEBİ

Türk Eğitim-Sen'in masaya getirdiği tekliflere bakıldığında, vergi dilimi adaleti, refah payı, hazırlık ödeneği, sözleşmeli istihdamın sonu, mülakatın kaldırılması, bayram ikramiyesi, emeklilik hakları, kira yardımı, ulaşım, GSM ve müze indirimi, kadrolu istihdam, yıpranma payı, 24 Kasım Öğretmenler Günü ikramiyesi, nöbet ücreti, ek derslerde vergi kesintisi gibi konularda 100'ü aşkın talebe yer verildi.