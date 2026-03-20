Türk esnafının en fazla yaptığı meslek kolları: Bakkallık, bayilik ve büfecilik

Küçük işletmelerin ekonomideki rolü giderek daha da belirgin hale geliyor.

Türkiye'de esnaf ve sanatkarların bağlı olduğu kurumlar yıllık istatistikleri paylaştı.

Türkiye’de esnaf ve sanatkarların dağılımına ilişkin ocak ayı verileri, küçük işletmelerin ekonomideki kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Ülke genelinde 2,2 milyonu aşkın esnaf faaliyet gösterirken, en yoğun meslek kolunun yine “bakkallık, bayilik ve büfecilik” olması dikkat çekti.

ESNAFIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ MESLEKLER

Verilere göre 194 bin 52 kişiyle bakkallık, bayilik ve büfecilik sektörü, en fazla esnafın faaliyet gösterdiği alan oldu.

Bu meslek kolunu 189 bin 392 kişiyle kara yolu ile yük taşımacılığı, 139 bin 825 esnafla lokantacılık takip etti. Servis aracı işletmeciliği ve taksicilik de en yoğun sektörler arasında yer aldı.

184 FARKLI MESLEKTE 2,2 MİLYON ESNAF ÇALIŞIYOR

Toplamda 184 farklı meslek dalında faaliyet gösteren 2 milyon 256 bin 978 esnaf, 2 milyon 542 bin 99 iş yeriyle ekonomiye katkı sağlıyor.

İSTANBUL ZİRVEDE, BAYBURT SON SIRADA

İl bazında bakıldığında, en fazla esnafın bulunduğu şehir 283 bin 449 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa izledi. En az esnafın bulunduğu il ise 2 bin 178 kişiyle Bayburt olarak kaydedildi.

KADIN ESNAF SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Türkiye genelinde kadın esnaf sayısı 434 bin 573’e ulaşarak toplamın yüzde 19,25’ini oluşturdu. Erkek esnaf sayısı ise yüzde 80,75 pay ile 1 milyon 822 bin 405 olarak hesaplandı. Esnafın toplam nüfusa oranı yüzde 2,65 seviyesinde gerçekleşti.

YENİ AÇILAN İŞ YERLERİ KAPANIŞLARIN ÖNÜNDE

2026’nın ilk ayında 27 bin 929 yeni iş yeri açılırken, 12 bin 736 işletme kapandı. Yeni açılışlarda da İstanbul, 3 bin 311 işletmeyle ilk sırada yer aldı.

KREDİ, İHRACAT VE ÜRETİMDE HAREKETLİLİK

Ocak ayında 16 bin 879 esnafa toplam 12,5 milyar liranın üzerinde kredi sağlandı. Esnafın ihracatı 32,25 milyon dolar olurken, ithalatı 41,14 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kapasite raporlarında ise gıda ve tarım sektörü öne çıktı. Toplam 346 rapor onaylanırken, en fazla başvuru Bursa’dan geldi. Bu veriler, esnafın üretim ve ticaretteki dinamizmini gözler önüne serdi.