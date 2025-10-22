Türk halıcılar ilk 9 ayda 2 milyar 17 milyon dolarlık ihracat yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’deki halı üreticileri, 2025 yılının ilk 9 ayında 175 ülke ve serbest bölgeye toplam 404 milyon 699 bin metrekare halı ihracatı gerçekleştirdi.

2 MİLYAR 16 MİLYON 633 BİN DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

Türk halıcılar, bu satışlardan 2 milyar 16 milyon 633 bin dolar gelir elde etti.

Makine halılarının ihracat geliri 1 milyar 528 milyon 683 bin dolar olurken, bu kategoriyi 388 milyon 691 bin dolarla özel tasarım olarak bilinen tufte halılar, 94 milyon 130 bin dolarla el halıları ve 5 milyon 128 bin dolarla kilimler izledi.

Verilere göre, el halısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,1 artış gösterdi. Tufte halı ihracatında ise yüzde 1,7’lik bir yükseliş kaydedildi.

ÜRDÜN'DE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

ABD ise zirvedeki yerini korudu. Türkiye’den ABD’ye 528 milyon 954 bin dolarlık halı satışı yapılırken, Suudi Arabistan’a 220 milyon 833 bin dolar, Irak’a 192 milyon 881 bin dolar, İngiltere’ye ise 154 milyon 636 bin dolarlık halı satışı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 9 ayında ihracat artışında en dikkat çekici yükseliş Ürdün’de görüldü.

Türkiye’nin Ürdün'e halı ihracatı yüzde 134 oranında artarken, Ürdün’ü yüzde 58,5 artışla Japonya ve yüzde 16,2 artışla Irak takip etti.

''JAPONYA'YA İHRACATIMIZDA CİDDİ ARTIŞ OLDU''

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, halı sektörünün ekonomik zorluğa rağmen ihracat rakamlarını koruduğunu ifade etti.

Kaplan, pazar payını korumak hem de ihracatı artırmak için projeler geliştirdiklerini ifade ederek, "Uzak ülkelere düzenlediğimiz ticaret heyetlerinin meyvelerini alıyoruz.

Hiç satış yapmadığımız pazarlara, tanıtım faaliyetleri ve heyetlerle açılıyoruz. Son 2 yılda bu manada Japonya'ya ihracatımızda ciddi bir artış oldu.

Malezya, Avustralya, Moritanya, Senegal, Hindistan gibi ülkelerde temaslarımız devam ediyor.

Mevcut gidişat ile birlikte yıl sonunda geçen yılki rakamlarımızı koruyacağımıza inanıyorum." dedi.