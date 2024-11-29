TÜRK-İŞ Başkan Ergün Atalay'dan asgari ücret beklentisi! Ücret pazarlığında 4 işçi de olacak

AA

2025 yılında kullanılacak asgari ücrete yapılacak zamla ilgili kurumlar, siyasi partiler ve ekonomistler tahminlerini dile getirirken bu kez de söz işçilerde...

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçileri temsilen aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer alacak

Komisyonda en fazla üyeye sahip olduğu için işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Ergün Atalay, bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmenin mümkün olmadığın dile getirdi.

PAZARLIK MASASINDA 4 İŞÇİ OLACAK

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona katılacak aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu, pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak.

ÇALIŞMALAR ARALIK BAŞINDA BAŞLAYACAK

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmaları, aralık ayı itibarıyla başlayacak.

KOMİSYONUN TARAFLARI

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda; işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İŞÇİLERİ TEMSİL EDECEK 4 KİŞİ

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven, bu yıl Komisyon'da asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

"İLK ZAMLI MAAŞ ŞUBAT AYINDA"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, yeni asgari ücret rakamının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, asgari ücretli çalışanların zamlı ilk maaşlarını ise şubat ayında alacağına dikkati çekti.

"ASGARİ ÜCRETİN KONUŞULMASIYLA ZAM YAPILMAYA BAŞLANDI"

IMF yetkililerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin, aylar öncesinden asgari ücret rakamını konuşmaya başladığına dikkati çeken Atalay, asgari ücretin konuşulmasıyla ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapılmaya başlandığını söyledi.

"20'DEN FAZLA KALEMİ İLGİLENDİRİYOR"

Taban ücret olan asgari ücretin, süreç içerisinde yaygın ücret ve çalışanların büyük bölümünün geçim ücretine dönüştüğünü ifade eden Atalay, asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğini dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRET EN BÜYÜK TİS NİTELİĞİNDE"

Asgari ücretin Türkiye'deki en büyük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) niteliğinde olduğuna dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:

Bundan dolayı asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor. 2025'teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerekiyor. Bu rakamı arkadaşlarımız ilerleyen günlerde tespit edecek. Bu rakam TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun önüne gelecek ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

"ORTADA DOLAŞAN RAKAMLARI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Atalay, "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil." ifadesini kullandı.

KOMİSYON ÜYESİ İŞÇİ TEMSİLCİLERİ KONUŞTU

DURMUŞ ÖZTÜRK / TAŞERON İŞÇİ

Komisyon üyesi Durmuş Öztürk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda geçen yıl da işçileri temsil ettiğini belirterek, 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ve asgari ücret aldığını söyledi.

Komisyonda hem taşeron işçilerin hem de asgari ücretlilerin sesi olacağını ifade eden Öztürk, çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek bir rakam istediklerini dile getirdi.

NİHAN KOÇAK / KUAFÖR

Kuaför Nihan Koçak da evinin kira olduğunu belirterek, "Eşimden 5 yıl önce ayrıldım. Çocuklarımla birlikte yaşam mücadelesi veriyorum, çok zorlanıyorum. Komisyonda asgari ücretlilerin diliyle çalışacağız." diye konuştu.

SEZER ÖZSEVEN / BASIN MENSUBU

Basın mensubu Sezer Özseven ise üç yıldır gazetecilik yaptığını, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olduğunu söyledi.

Mevcut asgari ücretle günün koşullarında geçinmenin mümkün olmadığını dile getiren Özseven, "Asgari ücretin beklenen enflasyon kadar artması, çalışanların kira ve gıda giderlerinin karşılanmasını mümkün kılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SELMA SAYIN / AŞÇI

Aşçı Selma Sayın da "Geçim koşullarının iyileşmesi için iyi bir asgari ücret rakamı istiyoruz." ifadesini kullandı.