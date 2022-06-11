Türk Lirası'yla ihracat artarak devam ediyor

Türk Lirası'nın değerini artırmak için ihracatı yerli para birimi kullanma eğilimi taşıyan ülkelerden biri de Türkiye. Bu anlamda yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar veriyor.

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türk Lirası'yla dış ticaret yükseliş trendini bu yılın ilk 5 ayında da sürdürdü.

Türkiye'nin Türk Lirası'yla ihracatı, geçen mayıs ayına kıyasla yüzde 65,94 artarak 7 milyar 581 milyon lira oldu.

Türk Lirası'yla ihracat yılın ilk 5 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,9 artarak 40 milyar 813 milyon liraya yükseldi.

2022'nin ilk 5 ayında 2021'in tamamına yaklaşıldı

Türkiye'nin 2021 yılı sonu itibarıyla Türk Lirasıyla ihracatı 66 milyar 784 milyon lira olmuştu. bu yılın ilk 5 aylık verisiyle geçen yılın toplamına yaklaşıldığı gözlemlendi.

İthalatta Türk Lirası'nın payı

İHA'nın haberine göre aynı dönemde Türk Lirası'yla yapılan ithalat ise 116 milyar 45 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece geçen yıl sonunda Türk Lirası'yla oluşan dış ticaret hacmi 182 milyar 829 milyon lirayı buldu.

5 ayda yüzde 67,9 artış

Türk Lirasıyla ihracat yılın ilk 5 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,9 artarak 40 milyar 813 milyon lira oldu. Ocak-mayıs döneminde Türk Lirasıyla ithalat 79 milyar 465 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 120 milyar 278 milyon lira olarak kaydedildi.