Türk savunma sanayiinin yeni balistik füze testi başarılı oldu

- Türk savunma sanayii, 24 Ekim 2025'te yeni bir balistik füze testi gerçekleştirdi.
- Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, balistik füzelerin menzilinin uzatıldığını ve isabet oranının artırıldığını açıkladı.
- Roketsan, önceki testlerde Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'ni de başarıyla denemişti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türk savunma sanayii, cuma günü (24 Ekim 2025) balistik füze denemesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk füze üreticisi Roketsan'ın testini sosyal medya platformu NSosyal'den şu sözlerle duyurdu:
Sessiz bir hazırlık. Tek bir an… Ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha. Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Roketsan'a ve emeği geçen herkese teşekkürler.
BALİSTİK FÜZE TESTLERİ
Ülkemiz, şubat ayında da Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'ni başarıyla test etti.
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, temmuz ayında Tayfun'un geliştirilmiş versiyonu Blok-4 için test atışlarının yakında başlayacağını söylemişti.