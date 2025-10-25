Türk savunma sanayiinin yeni balistik füze testi başarılı oldu

Türk savunma sanayii, cuma günü (24 Ekim 2025) balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk füze üreticisi Roketsan'ın testini sosyal medya platformu NSosyal'den şu sözlerle duyurdu:

Sessiz bir hazırlık. Tek bir an… Ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha. Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Roketsan'a ve emeği geçen herkese teşekkürler.