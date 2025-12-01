Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu başkanlığına seçildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, uluslararası bir komisyona daha başkanlık edecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 1954'ten bu yana üyesi olduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nda (GFCM) başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.

"TÜRKİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI GÜÇ"

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sürdürülebilir balıkçılık yönetiminde uluslararası güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Ülkemiz, 1954'ten bu yana üyesi olduğu GFCM'de ilk kez başkanlık görevine seçildi. Bu tarihi adımla birlikte, karar alma süreçlerindeki etkinliğimiz artacak. Ülkemiz uygulamaları bölgesel yönetime daha fazla yansıyacak, Akdeniz ve Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılıktaki öncülüğümüz güçlenecek. Hayırlı, uğurlu olsun.

GFCM ÜYELERİ

GFCM üyeleri Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Karadağ, Kıbrıs, Libya, Lübnan, Malta, Mısır, Monako, Romanya, Slovenya, Suriye, Tunus, Yunanistan ve Avrupa Birliği’dir.