Türkiye Bankalar Birliği, TLREF'e geçiş takvimini duyurdu

"Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı" ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bankalararası Satış Oranı (IBOR) geçiş süreci ve Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

IBOR geçiş süreci ve TLREF çalışmaları bitti

TBB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı reformu kapsamında TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından uluslararası kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde sürdürülen IBOR geçiş süreci ve TLREF çalışmaları tamamlandı.

Takvim belirlendi

AA'nın haberine göre, bu kapsamda, Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı'nın (TRLIBOR) sonlandırılmasına ve TLREF'e geçiş sürecinde uygulanacak takvim belirlenmiş oldu.

Son yayınlanma tarihi 30 Haziran

TRLIBOR için son yayınlanma tarihi 30 Haziran, TRLIBOR/TLREF geçiş spread oranı ilanı 1 Temmuz ve yaşayan TRLIBOR’a endeksli işlemlerin TLREF’e geçişi 1 Temmuz olarak belirlendi.





Detaylı bilgi internette

TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında güncel detaylı bilgi ve sunumlara https://www.tbb.org.tr/tlref adresinden ulaşılabiliyor.