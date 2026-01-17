Türkiye, demir yolu projelerine 261 milyar liralık dev bütçe ayırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, ulaştırma yatırımlarına devam ederken, ayrılan bütçede de artışlara gidiyor.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin yapımına devam edeceği projeler için bu yıl 24 milyar 274 milyon 207 bin lira, yeni projeler için ise 13 milyar 725 milyon 793 bin lira olmak üzere, toplam 38 milyar lira bütçe kullanımı öngörüldü.

2026 Yılı Yatırım Programı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da hizmete alacağı demir yolu yatırımları için 112 milyar lira bütçe tahsisi gerçekleştirildi

Ulaştırma ve haberleşme sektörüne, 508 milyar 166 milyon 500 bin lira bütçe ayrıldı.

DEMİR YOLU YATIRIMLARI İÇİN 261 MİLYAR 580 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nün 54, TCDD Taşımacılık AŞ'nin 15 ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 22 olmak üzere, toplam 91 projenin hayata geçirileceği demir yolu için 261 milyar 580 milyon lira bütçe kullanımı planlandı.

Söz konusu bütçe ile yatırım programında yer alan ve yapımı devam eden önemli projelerin bazılarının 2026, bazılarının ise 2032 yılı itibarıyla tamamlanması öngörüldü.

PROJELER 2018'DE BİTİRİLECEK

Yapımına 2016 ve sonrasında başlanan, aralarında dizel elektrikli anahat lokomotifi temini, milli elektrikli tren seti temini gibi önemli projelerin yer aldığı yatırımların, 2028 yılında bitirilmesi planlandı.

TCDD'YE BÜTÇE TAHSİSİ

TCDD Genel Müdürlüğüne ise bu dönemde, 111 milyar 580 milyon lira bütçe tahsisi gerçekleştirildi.

Bu bütçeyle; Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren, Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren, Sivas-Erzincan Hızlı Tren, Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Hızlı Tren, Kalkınma Yolu, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Hızlı Tren hatları, Adana Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yakapınar İltisak Hattı, İskenderun OSB İltisak Hattı, Uzay ve Havacılık İhtisas OSB ve Ankara Lojistik Üssü İltisak Hattı ve Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın da aralarında bulunduğu projelerin yapımlarına devam edilmesi öngörüldü.

YATIRIM PROGRAMLARINA 112 MİLYAR LİRA BÜTÇE

Yatırım Programı'nda, Bakanlığın da yürüttüğü demir yolu yatırımları için 112 milyar lira bütçe ayrıldı.

HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELER

Tahsis edilen söz konusu bütçe ile 59 ilde iltisak hattı etüt projeleri, Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö hatlarının iyileştirilmesi, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Yüksek Standartlı Demiryolu ve Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu gibi birçok yatırımın hayata geçirilmesi hedeflendi.