Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı: Ekmeğe zam geliyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmeğe zam gelerek tanesinin 3 liradan satışa çıkabileceğini vurguladı.

Ekmeğe yüzde 20 zam geliyor...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, kilogramı azami 10 liradan satılan ekmeğin 12 lirayı aşmaması için tüm illere genelge gönderdi.

Böylelikle ekmeğin kilogramının 12 liraya çıkması durumunda 250 gram ekmek 3 liraya çıkmış olacak.

Konuyla ilgili açıklama da yapan Türkiye Fırıncılar Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekti.

“12 LİRANIN ALTINDA OLACAĞI İÇİN FİYAT ARTIŞI MAKUL”

Balcı, “Girdi fiyatlarındaki artışlar göz önünde bulundurulduğunda ekmek fiyatlarında da belirli bir artış yaşanması gerekiyor.” dedi.

Planlanan fiyat artışının makul olduğunu ifade eden Balcı, “Ekmeğin kilosu şu anda 9.10 liradan satılıyor. 230 gramlık ekmek 2.5 liraya çıkarsa kilosu 10.86 lira olacak. 12 liranın altında olacağı için fiyat artışı makul.” diye konuştu.

Balcı, Ankara'da 200 gramlık ekmeğin 2.25 lira olması halinde kilosunun 11.25 lira olacağını kaydetti.

“AYDA BİR UN FİYATLARININ ARTMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Halil İbrahim Balcı, 2017'den bu yana un fiyatlarının yüzde 270, maya fiyatlarının ise yüzde 300 arttığını belirterek, ekmeğe sadece yüzde 100 fiyat artışı yapıldığını söyledi.

Balcı, “Sadece son 10 ayda un ve işletme fiyatları yüzde 60 arttı. 3 günde, 1 haftada ya da ayda bir un fiyatlarının artması kabul edilebilir değil.” dedi.

FIRINCILARA ÇAĞRI

Esnafın mağdur olmaması için ekmekte artık fiyat artışına gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Balcı, fırıncılara azami kilogram fiyatı 12 lirayı geçmeyecek şekilde valilik ve ticaret odalarına başvuru yapma çağrısında bulundu.