Türkiye, kruvaziyer turizminde 2025'te rekor bekliyor

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Türkiye, sunduğu güçlü turizm altyapısıyla gelen milyonlarca turisti ülkelerine memnun şekilde gönderiyor.

Geçen yıl tüm zamanların gelir rekorunu kıran Türk turizmi, bu yıl yeni bir rekor bekliyor.

Yılın ilk 4 ayında iç ve dış pazardaki hareketlilik, erken rezervasyon dönemindeki ilgi gibi gelişmeler rekor beklentisini güçlendiriyor.

Kruvaziyer turizmindeki yükseliş de rekor yolunda "tam yol ileri" diyen Türkiye'yi destekliyor.

YÜZEN OTELLERDEN, YILIN İLK 4 AYINDA 205 BİN 758 YOLCU

Misafirlerine sunduğu imkanlar ve konforuyla ilgi gören "yüzen oteller", bu yılın ilk 4 ayında 205 bin 758 yolcu getirdi.

Kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 arttığı Türkiye'de kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 52,3 arttı.

KRUVAZİYER TATİLİNİN AVANTAJLARI

Geniş iç mekanlara sahip kruvaziyerler, genellikle lüks tatil ve seyahat amacıyla kullanılıyor.

Konforlu ve çeşitli eğlence seçenekleri sunan bu tür yolcu gemilerinde geniş yemek salonları, eğlence alanları, havuzlar, spa tesisleri, çeşitli aktivite alanları bulunuyor, karadaki 5 yıldızlı otelleri anımsatıyor.