Türkiye Petrolleri ile ABD'li enerji devi Chevron, mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Petrolleri ile ABD'li enerji devi Chevron tarafından imzalanan anlaşmaya refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu iş birliği anlaşmasıyla ortak arama ve üretim faaliyetleri gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da, ulusal petrol şirketimiz TPAO ile Chevron arasında petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji sektöründe potansiyel iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Anlaşması imzalandı.

"ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLECEK"

Bu Mutabakat Anlaşması ile hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Gabar ve Karadeniz'deki çalışmalarımızı uluslararası girişimlerimizle destekleyerek, TPAO'yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkıda bulunacağız.

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklamasının sonunda yeni anlaşmalar gerçekleştirileceğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: