Türkiye sofralık zeytin üretiminde dünyada zirveye yerleşti

AA

Zeytin üretiminde dünyada önemli bir konumu bulunan Türkiye, 2024/2025 döneminde sofralık zeytin üretiminde Mısır'ı geçerek 700 bin tonla ilk sıraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yurt içinde zeytin ağacı sayısının yanı sıra sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi arttı.

ZEYTİN AĞACI SAYISI İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Zeytin yetiştiriciliğindeki çalışmalarla 2001'de 99 milyon olan ağaç sayısı geçen yıl itibarıyla 205 milyona ulaştı.

ÜRETİM 6 KATTAN FAZLA YÜKSELDİ

Ağaç varlığında iki kattan fazla yaşanan artış üretime de yansıdı. Zeytin üretimi 2001-2024 döneminde 6 kattan fazla artarak 600 bin tondan 3 milyon 750 bin tona yükseldi. Üretim, geçen yıl bir önceki yıla göre de yüzde 150 artarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE, MISIR VE İSPANYA'YI GERİDE BIRAKTI

Zeytinyağı üretimi de 2024/2025 döneminde 475 bin tona yükseldi. Sofralık zeytin üretimi 700 bin tona çıkarken, bu alanda Türkiye, Mısır'ı geçerek dünyada zirveye yerleşti. Türkiye'yi Mısır 600 bin tonla, İspanya 468 bin tonla takip etti.

HEDEFLER GERÇEKLEŞİYOR

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytincilik sektöründe 2007'de konan zeytinyağı ve sofralık zeytinde dünya ikinciliği ve zeytin ağacı sayısını ikiye katlama hedeflerinin 2022/2023 ve 2024/2025'te iki kez gerçekleştirildiğini söyledi.

"AĞAÇ SAYISI BAKIMINDAN İSPANYA'NIN ARDINDAN İKİNCİ SIRADAYIZ"

Türkiye'nin "zeytin ağacının anavatanı" olduğunu vurgulayan Tan, "Zeytin, Anadolu'dan yayıldı ve zaman içinde İspanya zeytincilikte zirveye oturdu. Son 15-20 yıla bakınca, liderlik sıralaması İspanya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye şeklindeydi. Zaman zaman Türkiye ile Tunus yer değiştirebiliyordu." dedi.

"SOFRALIK ZEYTİNDE 700 BİN TONLA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ"

Tan, sofralık zeytin üretiminde Türkiye'nin Mısır'ı geride bırakarak lider konumuna geldiğini belirterek, "2024/2025'te de Türkiye, başarının tesadüfi olmadığını gösterdi. Zeytinyağı üretiminde 475 bin tonla dünya ikincisi, sofralık zeytinde 700 bin tonla dünya birincisi olduk. Hedeflerimizi koyarken Türkiye'de 100 milyon zeytin ağacı vardı. Hükümet, yeni dikimleri teşvik amaçlı fidan yardımı yaptı ve bu sayıyı ikiye katladık. Zeytin ağacı sayısı her yıl artıyor ve hedefimiz 250 milyona doğru gitmek. Ağaç sayısı bakımından da İspanya'nın ardından ikinci sıradayız." diye konuştu.