Türkiye sularında 39 tür tehdit altında

Türkiye sularındaki balık çeşitliliği tehdit altında. Tehdit altında 39 türün olduğu belirlendi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Uluslararası Doğal ve Doğal Kaynakları Koruma Derneği (UCN), bu türlerin öncelikli olarak korunması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, Türkiye denizlerinde en yüksek riskin köpek balıkları ve vatoz türlerinde görüldüğüne dikkat çekiyor. Deniz memelileri, deniz kaplumbağaları ve mercanlar da korunması gereken başlıca canlı grupları arasında yer alıyor.

FARKLI GRUPLARDAN TOPLAM 39 TÜR TEHDİT ALTINDA

Türkiye sularında yaşayan pek çok tür ise artan baskılar nedeniyle varlığını sürdürme mücadelesi veriyor. Yapılan araştırmalar, farklı gruplardan toplam 39 türün tehdit altında bulunduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre özellikle köpek balıkları ve vatozların yer aldığı grupta risk seviyesi oldukça yüksek.

Ortaya çıkan bu tablo, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin hassas bir denge üzerinde varlığını sürdürdüğünü gözler önüne seriyor.

EN YÜKSEK RİSK KÖPEK BALIKLARI VE VATOZLARDA

Tehdit altındaki türler arasında en geniş payı köpek balıkları ve vatozlar oluşturuyor. Uzmanlar, aşırı avlanma, yaşam alanlarının daralması ve deniz kirliliğinin bu türlerin hızla azalmasına yol açtığını vurguluyor.

Öte yandan deniz memelileri ve mercanlar da korunması gereken önemli gruplar arasında bulunuyor.

KORUNMASI GEREKEN DENİZ CANLILARI:

TÜR GRUBU/ TÜR SAYISI:

Kabuklular / 1

Deniz çayırları / 2

Mersin balıkları / 3

Yumuşakçalar / 4

Deniz Kaplumbağaları / 3

Mercanlar / 6

Derisi dikenliler / 1

Kemikli balıklar / 2

Köpek balıkları ve vatozlar / 11

Deniz memelileri / 6