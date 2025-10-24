Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının yüzde 2'si yurt dışına gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranını açıkladı. Beyin göçü verileri, bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 2 oldu.

Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINDA BEYİN GÖÇÜ ORANI YÜZDE 4,3

Devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 1,7 iken, 2024 yılında değişmeyerek aynı kaldı. Vakıf üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023 yılında yüzde 4,5 iken, 2024 yılında yüzde 4,3 oldu. Vakıf üniversitesi mezunları arasında 2024 yılında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,3 ile tam burslu eğitim alanlarda gözlemlenirken, bu sırayı yüzde 3,7 ile kısmi burslu eğitim alanlar ve yüzde 3,6 ile ücretli eğitim alanlar izledi.

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 6,7), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 4,4) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 2,7) oldu.

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP BÖLÜM, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları sırasıyla, moleküler biyoloji ve genetik (yüzde 15,0), işletme mühendisliği (yüzde 10,8), elektronik mühendisliği (yüzde 9,6), matematik mühendisliği (yüzde 9,5) ve biyomühendislik (yüzde 9,4) oldu.

FRANSIZCA EĞİTİM ALAN MEZUNLAR, EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ ORANINA SAHİP

Öğrenim diline göre mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, Fransızca eğitim alan mezunlar yüzde 9,9 ile en yüksek beyin göçü oranına sahip oldu. Fransızcayı, İngilizce (yüzde 6,2), Almanca (yüzde 5,9) ve Rusça (yüzde 4,7) takip etti.

MEZUNLARIN EN ÇOK GÖÇ ETTİĞİ ÜLKE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ OLDU

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 19,6), Almanya (yüzde 19,4), Birleşik Krallık (yüzde 11,3), Hollanda (yüzde 7) ve Kanada (yüzde 5,2) oldu.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'Nİ EN ÇOK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI TERCİH ETTİ

Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı elektrik-elektronik mühendisliği olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu. Kanada'ya göç etmeyi tercih eden mezunlar arasında en fazla paya sahip olan lisans programı işletme oldu.