Türkiye'nin en büyük 10 bankasından 484,5 milyar lira kâr

Türk bankalarının 9 aylık aktif büyüklükler, kârlılıkları, krediler, mevduatlar, öz kaynak ve finansman destekleri derlendi.

Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarına göre, yılın 9 ayını kapsayan ocak-eylül döneminde Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, Denizbank ve Kuveyt Türk ülkede en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar olarak sıralandı.

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının bu yılın 9 ayı itibarıyla aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,3 üzerinde artarak 35,4 trilyon liraya ulaştı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde en büyük 10 bankanın aktif toplamı 25,2 trilyon lira düzeyindeydi.

AKTİF BÜYÜKLÜK SIRALAMASINDA ZİRAAT BANKASI LİDER

Ziraat Bankası, yılın 9 ayında 7,9 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip banka unvanını korurken, sektörün en yüksek ikinci aktifine sahip olan bankası VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 5 trilyon liraya yaklaştı.

Aktif büyüklük sıralamasında, 3'üncü sırayı 4,2 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası alırken, aynı zamanda da özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını devam ettirdi.

Halkbank ise 4 trilyon 28 milyar liralık aktif büyüklükle 4'üncü sırada yer aldı. Bu bankayı 3,5 trilyon lira ile Garanti BBVA izledi. Böylece, 4 bankanın aktif büyüklüğü birbirlerinden ayrı olarak 4 trilyon liranın üzerinde gerçekleşti.

Aktif büyüklük sıralamasında 3 trilyon 40 milyar lirayla Yapı Kredi, 3 trilyon 28 milyar lirayla Akbank, 1 trilyon 740 milyar lirayla QNB Bank, 1 trilyon 694 milyar lirayla DenizBank ve 1,2 trilyon lirayla Kuveyt Türk izledi. Kuveyt Türk, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası olmaya devam etti.

ARTIK BÜYÜKLÜĞÜ EN FAZLA ARTAN BANKA: ZİRAAT BANKASI

Aktif büyüklüğü en fazla artan banka yüzde 59,7'yle Ziraat Bankası olurken, bu bankayı yüzde 47,4'le Kuveyt Türk, yüzde 40,2'yle Garanti BBVA, yüzde 40,1'le Halkbank, yüzde 39,9'la VakıfBank, yüzde 33'le Akbank, yüzde 32'yle Türkiye İş Bankası, yüzde 30,5'le Yapı Kredi, yüzde 27,7'yle QNB Bank ve yüzde 27,5'le DenizBank takip etti.

Yılın 9 ayında en yüksek kâr elde eden banka 113,7 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Kârlılıkta Garanti BBVA 84 milyar lirayla ikinci, Türkiye İş Bankası 44 milyar lirayla üçüncü, VakıfBank 42 milyar lirayla dördüncü ve DenizBank 40,5 milyar lirayla beşinci oldu.

Kârlılık bazında bu bankaları sırasıyla, 38,9 milyar lirayla Akbank, 37,8 milyar lirayla Yapı Kredi, 34 milyar lira ile QNB Bank, 29,4 milyar lirayla Kuveyt Türk ve 20,2 milyar lirayla Halkbank izledi.

ZİRAAT BANKASI KÂRINI YÜZDE 125,6 ARTTI

Bu dönemde kârını en fazla artıran banka yüzde 125,6'yla Ziraat Bankası oldu. Bu bankayı, yüzde 87,4'le Garanti BBVA, yüzde 80,1'le Halkbank, yüzde 68,8'le Yapı Kredi, yüzde 54,2'yle VakıfBank takip etti.

Bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kârını Türkiye İş Bankası yüzde 26,9, QNB Bank yüzde 24,7, Kuveyt Türk yüzde 20,6, DenizBank yüzde 19,6, Akbank yüzde 17,4 artırdı.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2025'in 9 ayında 484 milyar 499,8 milyon lira net dönem kârı elde etti ve ilgili bankaların toplam kârı önceki yıla kıyasla yüzde 57 artış gösterdi.

MEVDUAT/KATILIM FONU TOPLAMI 22,7 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Bankaların, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar ve katılım fonları da yılın 9 ayında 22,7 trilyon liraya çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat/katılım fonu toplamı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35 arttı.

Ziraat Bankası, yaklaşık 5 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korurken, onu yaklaşık 3,2 trilyon lirayla Halkbank, 3,1 trilyon lirayla VakıfBank, 2,9 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 2,3 trilyon lirayla Garanti BBVA, 1,9 trilyon lirayla Akbank, 1,6 trilyon lirayla Yapı Kredi, 975,6 milyar lirayla DenizBank ve 899,8 milyar lirayla QNB Bank izledi. Bu dönemde, Kuveyt Türk de 776,8 milyar liralık katılım fonu topladı.

Mevduat/katılım fonu hacmi en fazla artış gösteren bankalar ise yüzde 40,5 ile Ziraat Bankası, yüzde 39,7 ile Kuveyt Türk, yüzde 39 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 35,9 ile VakıfBank ve yüzde 35,7 ile Halkbank oldu.

Bu bankaları yüzde 34,8'le Garanti BBVA, yüzde 32,9'le DenizBank, yüzde 28,7'yle Yapı Kredi, yüzde 28'le Akbank, yüzde 9,8'le QNB Bank izledi.

KREDİ/FİNANSMAN DESTEĞİ 18,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği yılın 9 ayında 18 trilyon 504,4 milyar liraya çıkarken, kredi desteği en yüksek banka 3,9 trilyon lirayla Ziraat Bankası oldu.

Ziraat Bankasının ardından nakdi kredi stoku en yüksek bankalar 2,7 trilyon lirayla VakıfBank, 2,2 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 2,1 trilyon lirayla Garanti BBVA ve 1,8 trilyon lirayla Halkbank olarak gerçekleşti.

Yılın 9 ayında Yapı Kredi 1 trilyon 646,1 milyar lira, Akbank 1 trilyon 614,3 milyar lira, QNB Bank 1 trilyon 50 milyar lira, DenizBank 940,2 milyar lira nakdi kredi stokuyla tamamlarken, Kuveyt Türk 521,9 milyar liralık finansman desteği sağladı.

Bahsedilen dönemde geçen yılın aynı dönemine göre, nakdi kredi desteği Ziraat Bankası'nın yüzde 52, Garanti BBVA'nın yüzde 45,1, VakıfBank'ın yüzde 45, Kuveyt Türk'ün yüzde 40,2, Türkiye İş Bankası'nın yüzde 37,8, Yapı Kredi'nin yüzde 36,3, DenizBank'ın yüzde 35,5, Akbank'ın yüzde 34,1, QNB Bank'ın yüzde 26,5, Halkbank'ın yüzde 25,6 arttı.

EN BÜYÜK 10 BANKANIN ÖZ KAYNAĞI 2,9 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Geçen yılın 9 ayında 1,8 trilyon lira olan söz konusu bankaların öz kaynaklar toplamı, bu yılın aynı döneminde yüzde 55 artış kaydederek 2 trilyon 867 milyar liraya yükseldi.

Öz kaynak büyüklüklerine göre ise Ziraat Bankası 634,4 milyar lirayla birinci sırada yer alırken, onu 410,4 milyar lirayla Garanti BBVA, 380,6 milyar lirayla Türkiye İş Bankası, 277,4 milyar lirayla Akbank, 263,6 milyar lirayla VakıfBank, 241,3 milyar lirayla Yapı Kredi, 199,2 milyar lirayla DenizBank, 197,9 milyar lirayla Halkbank, 153,5 milyar lirayla QNB Bank ve 108,6 milyar lirayla Kuveyt Türk izledi.

Bu dönemde, öz kaynaklarını en fazla artıran bankalar, yüzde 55,2'yle Ziraat Bankası, yüzde 50,5'le Kuveyt Türk, yüzde 44,5'le DenizBank, yüzde 43,5'le Halkbank, yüzde 42,4'le QNB Bank, yüzde 35,6'yla Garanti BBVA, yüzde 31,1'le VakıfBank, yüzde 31'le Türkiye İş Bankası, yüzde 26,3'le Yapı Kredi ve yüzde 20,1'le Akbank oldu.