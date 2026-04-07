Türkiye ve Suriye'nin ikili ticaret hedefi: 10 milyar dolar

"Türkiye-Suriye JETCO 1. Dönem Toplantısı" kapsamında protokol imzalandı.

İki komşu ve kardeş ülke olan Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik entegrasyonun, bölgesel kalkınmanın ve yeniden inşa sürecinin kapsamlı yol haritası olduğu belirtildi.

Bu aşamada Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'la İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ve iş birliği olanaklarını kapsamlı şekilde ele alındı.

JETCO'NUN İLK OTURUMU İSTANBUL'DA YAPILDI

Bolat, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bugün Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticaret ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ettiklerini kaydederek, 5 Ağustos 2025'te Ankara'da imzaladıkları JETCO'nun ilk oturumunu İstanbul'da bugün büyük bir başarı ve karşılıklı güven ekseninde tamamladıklarını söyledi.

İmzalanan protokolün sadece teknik bir metin değil, iki komşu ve kardeş ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun, bölgesel kalkınmanın ve yeniden inşa sürecinin kapsamlı yol haritası olduğunu vurgulayan Bolat, bu sürecin iki ülke arasındaki köklü tarihi bağları ve kardeşlik dayanışmasını temsil eden samimi bir iş birliği ruhuyla yürütüldüğünü bildirdi.

İKİ ÜLKE İKİLİ TİCARETİN ARTIRILMASI KONUSUNDA KARARLI

Bolat, görüşmelerde ikili ticaretin her iki ulusun karşılıklı yararına olacak şekilde dengeli ve sürdürülebilir bir hacme ulaştırma konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

Serbest Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere 3,7 milyar dolara geçen yıl ulaşan ikili ticaretimizi önce 5 milyar dolara daha sonra da 10 milyar dolar hedefine ulaştıracak her türlü çözümleri ve mekanizmaları ele aldık. Özellikle tekstil, tarım, gıda, makine gibi stratejik sektörlerde iş birliğimizi derinleştirme kararı alırken tarımsal ticarette de öngörülebilirliği sağlamak adına düzenleyici çerçeveler konusunda karşılıklı bilgi paylaşımı yapma hususunda mutabık kaldık. Ayrıca bu toplantı marjında düzenlenecek Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu ile her iki ülkenin öncü şirketlerini ve yatırımcılarını bir araya getirecek olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

"GÜMRÜK KAPILARIMIZIN TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞMASI BÖLGESEL TEDARİK ZİNCİRİNİN İSTİKRARI İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bolat, bu kapsamda Suriyeli mevkidaşı ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin önemli maddelerinden birinin de gümrük kapıları olduğuna işaret ederek, "Gümrük kapılarımızın tam kapasiteyle çalışması, lojistik hatların kesintisiz işlemesi, bölgesel tedarik zincirinin istikrarı için hayati önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz Körfez bölgesindeki savaş şartlarında Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin tedarik ihtiyaçlarının kesintisiz ve acil olarak karşılanabilmesi noktasında Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak'ın içinde yer aldığı transit koridorlarının hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi büyük bir önem taşımaktadır. Gerek Türkiye üzerinden Suriye'ye, oradan Ürdün ve Suudi Arabistan'a gerekse Türkiye, Suriye, Irak, Suudi Arabistan'a yönelik ulaşım koridorları, transit ticaret koridorlarının etkin ve hızlı çalışmasına iki taraf hükümetleri olarak büyük bir önem veriyoruz." şeklinde konuştu.