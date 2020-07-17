- En Son Haber
- Ekonomi Haberleri
- Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan görüntülendi
Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan görüntülendi
- AA
- 17.07.2020 - 13:19
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.
Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan görüntülendi.
ALANDA HUMMALI ÇALIŞMA
Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.
ERDOĞAN, TÖRENE KATILACAK
Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.
TEMEL ATMA TÖRENİ 18 TEMMUZ'DA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşım yapmıştı.
Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düşmüştü.