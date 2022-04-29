Türkiye'nin turizm gelirinde yüzde 122,4'lük artış

Türkiye'de, turizmde yılın ilk çeyreğinde 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar gelir elde edildi.

Koronavirüs vaka sayılarında büyük bir düşüşün yaşanmasıyla Türkiye'deki turist hareketliliği eski günlerine dönmeye başladı.

Birçok bölgeye gerçekleşen turist akını ise son verileri yenilemiş oldu.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistikleri açıklandı.

5,5 milyon dolarlık gelir sağlandı

Verilere göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

Gelirin yüzde 76,5'i yabancı turistlerden

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,5'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Gecelik ortalama harcama 75 dolar

Bu dönemde gecelik ortalama harcama 68 dolar oldu. Yabancıların gecelik ortalama harcaması 75 doları bulurken, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin harcaması 51 dolar olarak hesaplandı.

Gezi, sportif faaliyetler, eğlence...