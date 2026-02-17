Türkiye'nin yüzde 53,3'ü mutlu

- TÜİK'in 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, 18 yaş ve üzeri mutlu bireylerin oranı yüzde 53,3'e ulaştı.
- 2024'te yüzde 49,6 olan bu oran, 2025'te 3,7 puan arttı.
- Mutsuz bireylerin oranı ise yüzde 14,5'ten yüzde 13'e düştü.
