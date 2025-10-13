Türkiye'ye 8 ayda 10,6 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın 8 ayında 10,6 milyar dolar oldu.

Yılın 8 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 58'lik artış kaydedilirken, 2003'ten yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 284 milyar doları aştı.

Ağustos ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 1,8 milyar dolar olurken, bu yatırımların 1,5 milyar doları yatırım sermayesi şeklindeydi.

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI

Aynı ay içerisindeki yatırımların 137 milyon doları borçlanma araçları, 202 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi.

Yatırım tasfiyelerinin 90 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle ağustos ayındaki toplam UDY girişi 1,8 milyar dolar oldu.

EN FAZLA YATIRIM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Ağustosta gerçekleşen 1,5 milyar dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 1 milyar dolarlık yatırımla bilgi ve iletişim, yüzde 69'luk pay aldı. Toptan ve perakende ticaret sektörü aynı ay içerisinde toplam yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 10'unu çekerek ivmesini korudu.

Yılın 8 ayında en fazla yatırımın gerçekleştiği sektörler, 2,5 milyar dolarla toptan ve perakende ticaret, 1,2 milyar dolarla bilgi ve iletişim ve 1,2 milyar dolarla gıda imalatı olarak sıralandı.

AB ÜLKELERİ AĞIRLIKTA

2003-2024 dönemi toplamında yüzde 58'lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025'in 8'inci ayında yüzde 91'lik pay aldı.

AĞUSTOSTA EN FAZLA ULUSLARARASI YATIRIM LÜKSEMBURG'DAN GELDİ

Ağustos 2025'te ülkeler özelinde, Lüksemburg yüzde 71 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 14 ile Hollanda, yüzde 2 ile İsviçre, yüzde 2 ile Azerbaycan ve yüzde 2 ile İrlanda takip etti.

8 AYDA EN FAZLA YATIRIM HOLLANDA'DAN

Yılın 8 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırımın geldiği üç ülke 2,5 milyar dolarlık yatırımla Hollanda, 1,1 milyar dolarlık yatırımla Kazakistan ve 1,1 milyar dolarlık yatırımla Lüksemburg oldu.

KÜRESEL SIFINDAN YATIRIM DUYURULARI

Yılın ilk yarısına ilişkin erken dönem fDi Markets verileri, küresel sıfırdan yatırım duyurularının toplam değerinin 700 milyar doları aştığını ortaya koydu. Yarıyıl özelinde 700 milyar dolar eşiği, verilerin derlenmeye başlandığı 2003'ten bu yana üçüncü kez aşılmış oldu.

Dünya genelinde duyurulan 7 bin 400 projenin arasında, her biri 1 milyar doların üzerinde olan 62 mega proje, toplam sermayenin üçte birini çekti. Veri merkezleri ve yarı iletkenler, 24 mega anlaşmayla yaklaşık 300 milyar dolar değerinde yatırım taahhüdü alarak öne çıktı.

Yapay zeka ve bulut sistemlerinin neden olduğu artan elektrik talebine karşın, yenilenebilir enerji yatırımları gerileme gösterdi. 2024'ün ilk yarısında 147 milyar dolar seviyesinde olan yatırımlar, 2025'in ilk yarısında 83 milyar dolara düştü.