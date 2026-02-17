UKON: Ramazan'da kırmızı et sıkıntısı beklemiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayında sofralara kırmızı et bulunması önem taşıyor. Bir yandan kırmızı etin fiyatlar sabitlenirken diğer yandan da gıdaya "erişimde bir sorun olacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, yaklaşan Ramazan ayında kırmızı et tedariki ile ilgili bilgi verdi.

Hacıince, kırmızı et piyasasına ilişkin yaptığı açıklamada, her yıl Ramazan'a 15 gün kala ve Ramazan'ın ilk haftasında talep artışı yaşandığını aktardı.

FİYAT ARTIŞLARI MANİPÜLASYONA AÇIK

Talebe bağlı olarak fiyatlarda nispi artış gözlediğini aktaran Hacıince, "Fiyat artışlarının yüksek veya düşük olması, arzın ve tüketicinin alım gücü ile çok yakından ilgilidir. Bu dönemin başka bir özelliği de manipülasyonlara çok açık olmasıdır. Bu nedenle de son yıllarda kamu otoritesi tarafından bu dönemde etkili bir şekilde piyasalara müdahale edildiğini görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"SIĞIR KARKAS ET FİYATLARINDA ARZ VE TALEP DENGEDE"

Son 10 haftalık sığır karkas et fiyatlarında arz ve talebin dengede olduğunu hatırlatan Hacıince, şöyle devam etti:

Bu yıl talep baskısının yüksek olmamasında etkili olan faktörlerin, tüketicinin alım gücünün düşük olması, düşük seyreden kanatlı eti ve balık fiyatları olduğunu düşünüyoruz. Et ve Süt Kurumu'nun, fiyat istikrarının korunması, arz güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine uygun fiyatla erişiminin temin edilmesi amacıyla aylar öncesinden gerekli planlamalarını yaptığını görmekteyiz. Avrupa'dan karkas et ve Güney Amerika’dan kasaplık canlı hayvan teminine ilişkin organizasyonlar yapılmış olup, arz sürekliliği güvence altına alınmıştır.

"BESİ MATERYALİ TEMİNİ KONUSUNDA BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALKTI"

Hacıince, PERDER ve Tarım Kredi Kooperatif (KOOP Market) marketleriyle yapılan protokol kapsamındaki uygulamalara değinerek, ESK'nin kırmızı etin fiyat, stok ve lojistik boyutlarını eş zamanlı yöneterek, Ramazan boyunca ürünlerin vatandaşlara kesintisiz ve uygun fiyatla ulaştırılmasını hedeflemesinin, sektör açısından son derece rahatlatıcı ve güven verici bir durum olduğunu vurguladı.

KASAPLAR FEDERASYONUNUN AÇIKLAMASI

Kasaplar Federasyonunun da Ramazan süresince bünyesindeki bütün kasap esnafın maliyetine veya maliyete çok yakın fiyatlarla vatandaşlara kırmızı et sunmayı hedeflediğini bildirdiğini anımsatan Hacıince, kasap esnafın karkas etin tamamına yakın kısmını daha yüksek fiyatla iç piyasadan tedarik etmeleri nedeniyle işletme ve pazarlama maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çekti. Buna bağlı olarak kasap esnafın ürün fiyatları ile ESK'nin anlaşmalı olduğu market fiyatları arasında küçümsenmeyecek ölçüde farkın doğduğunun altını çizen Hacıince, ancak ticari gereklilikten doğan bu durumun Ramazan boyunca maliyete yakın ürün satışlarıyla tüketici lehine çevrilmeye çalışılmasının da olumlu olduğunu belirtti.

"ET ÜRETİMİNDE EN GÜNCEL KONU BESİ MATERYALİ"

Et üretiminde en güncel konunun besi materyali temini konusundaki belirsizliklerin ortadan kalkarak, temin yolu ve fiyatların netleşmesi olduğuna işaret eden Hacıince, şunları kaydetti: