Premier Lig'de Liverpool, Brighton'a mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Liverpool, The American Express Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

Ev sahibi Brighton, 14. dakikada Danny Welbeck ile 1-0 öne geçti. L

iverpool, 30. dakikada Milos Kerkez ile 1-1'i buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.

BRİGHTON'DA TEK FARKLA ZAFER

Brighton, ilk golü atan Welbeck ile 56. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

LIVERPOOL GALİBİYETE HASRET

Premier Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde eden Brighton, 43 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Liverpool, 49 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Brighton, Burnley deplasmanına gidecek. Liverpool, sahasında Fulham'ı ağırlayacak.