Üreticiler uyarıyor! Bayram tatlılarını tanıdığınız yerden alın Ramazan Bayramı yaklaştı. Ramazan Bayramı'nın geleneklerinden olan tatlı ikramı için tatlıcılar şimdiden hazırlıklarını yaptı, çeşit çeşit tatlılar vitrinlerdeki yerini aldı.

İHA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Bayram hazırlıkları da başladı.

Şimdiden sipariş alan baklavacılar bayrama kadar yoğun mesai yapacak.

Merdiven altı üretim

Ancak bu aşamada konunun uzmanları, tüketicileri merdiven altı çalışan, kayıtsız üretim için uyarıyor.

"Tanıdığınız yerden baklava alın"

Buralardan ürün almamak gerektiğini belirten uzmanlar, tüketicileri güvendikleri, tanıdıkları yerlerden tatlı almaya devam ediyor.

Baklava siparişleri şimdiden alınmaya başlandı

Bayramda en çok tercih edilen tatlılardan olan baklava siparişleri şimdiden alınmaya başlandı.

Maliyetler arttı

Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış yaşanıyor.

“Vatandaş genelde cevizli baklavaya yöneliyor”

Ramazan Bayramı öncesi tatlıları özenle hazırlamaya başladıklarını belirten İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, şöyle konuştu.

Bayrama bir hafta kala siparişlerimiz şimdiden başladı. Cevizli baklavanın kilosu 190 TL, fıstıklı baklavanın ise 240 TL'den başlıyor. Fiyatının yüksek olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Herkes kesesine göre alışverişlerini sürdürüyor. Bazı üreticiler fıstıklı baklavayı 700-800 liradan satıyor. Bunlar abartı fiyatlar, fıstığın fiyatı belli, şekerin fiyatı belli bunları makul bulmuyoruz. Odamıza bağlı kayıtlı üyelerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Seyyar satanlardan almasınlar.

“Tatlı fiyatları iki katı yükseldi”

Tatlı ve baklava fiyatlarında maliyet kaynaklı geçen seneye göre yüzde 100 artış yaşandığını anlatan Şener, şöyle konuştu.

Bayram denilince akla baklava çeşitleri geliyor. Ayrıca börek, çikolata, lokum gibi çeşitlerimiz de var. Vatandaş genelde cevizli baklavaya yöneliyor. Geçtiğimiz yıla göre tatlı fiyatlarında yüzde 100'e yakın artış oldu. O yüzden işlerde de düşüş yaşıyoruz.

İyi tatlıyı anlamanın yolları

Şener, iyi bir tatlıyı anlayabilmek için, taze olmasına, ısırıldığındaki sesine ve fıstığın rengine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.