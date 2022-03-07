Ürün fazlalığı yaş meyve ve sebze piyasasında

Ege'de ürün fazlalığının yaş meyve ve sebze piyasasında kısa vadeli düşüş sağlayabileceği görüşü gündeme geldi.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş, ihracatı olumsuz etkiliyor. Savaştan etkilenen en büyük ihracat pazarlarından biri de yaş meyve ve sebze. Sektörün içindeki yöneticiler ihracata hazırlanan ancak gönderilemeyen ürünler iç piyasaya sürüldüğü için fiyatlarda yüzde 15-20 oranında düşüş sağlanacağı görüşünde.

UKRAYNA'YA İHRAÇ EDİLEN YAŞ SEBZE MEYVENİN BİR KISMI GERİ DÖNDÜ

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle Ukrayna’ya ihraç edilen yaş meyve ve sebzelerin bir kısmının Türkiye’ye geri getirilmesiyle beraber iç piyasada oluşan ürün fazlalığı sebebiyle fiyatlarda kısa vadeli olarak yüzde 15-20’lik bir düşüş yaşanabileceğine değindi.

RUSYA VE UKRAYNA'YA YAŞ MEYVE VE SEBZENİN YÜZDE 30'U İHRAÇ EDİLİYOR

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 5 milyar dolar değerindeki yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık 1.5 milyar doları Rusya ve Ukrayna’ya yapıldı. Yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu kapsayan iki ülkenin savaşması, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı düşündürüyor.

UKRAYNA’YA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLERİN BİR KISMI TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Uçak, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasını dilediklerini belirterek, “Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var.” dedi.

UKRAYNA'YA 220 MİLYON DOLAR, RUSYA'YA 1.2 MİLYAR DOLAR İHRAÇ EDİLDİ

2021’de Ukrayna’ya 220 milyon dolar, Rusya’ya 1.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uçak, “Bu ülkeler bizim ihracatımız için büyük bir pazar. Şu anda Rusya’ya yapmış olduğumuz ihracatta herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Ukrayna ve Belarus üzerinden giden araçlarımızın sıkıntılarının olduğunu söyleyebilirim. Deniz yoluyla Rusya’ya giden ürünlerde herhangi bir sıkıntı yok. Rusya ile aramızdaki diyalog son derece iyi ve herhangi bir sorun da olmayacağını düşünüyoruz. Ukrayna’da da savaş nedeniyle halkın dağılmasından ve yetkili olmadığından dolayı oraya giren tırlarımızı geri alamıyoruz. O tırlara askerlerin el koyduğunu bilgisini alıyoruz. Ukrayna’ya gidecek olan ürünlerimiz vardı. Savaşın ilk günlerinde o araçlarımızı geri çektik. O ürünleri de bozulmadan ya başka ülkelere gönderdik ya da Türkiye’de tükettik.” dedi.

“ÜRÜN FAZLALIĞI PİYASADA KISA VADELİ DÜŞÜŞ SAĞLAYABİLİR”

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın iç piyasayı da etkilediğinin altını çizen Hayrettin Uçak, “İhracata hazırlanan ancak gönderilemeyen ürünlerin iç piyasaya sürüldüğünden dolayı fiyatlarda yüzde 15-20 oranınra bir düşüş sağlayabilir ama bu da kısa vade için gerçekleşir. Ondan sonra fiyatlar düzelir diye tahmin ediyorum. Bu olaylar çok yoğun olmayan bir sezonumuza denk geldi. Sert çekirdekli meyvelerimiz henüz daha olmadı ve turunçgillerin üretiminin de sonuna gelmiştik.” diye konuştu.