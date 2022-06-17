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    Vahit Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesaplarında

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 77 milyon 370 bin 403 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
    • 17.06.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 10:33
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    Vahit Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesaplarında

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 77 milyon 370 bin 403 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

    Tarımsal destekler bugün hesaplarda

    Bakanı Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "77 milyon 370 bin 403 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    Sertifikalı tohum üretimi desteği kapsamında 18 milyon 310 bin 190 lira

    AA'nın haberine göre, Bakan Kirişci, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 49 milyon 196 bin 798 lira, sertifikalı tohum üretimi desteği kapsamında 18 milyon 310 bin 190 lira ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için de 9 milyon 863 bin 415 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

    Vahit Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesaplarında #1


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