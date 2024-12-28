Vakıf gelirlerine vergi muafiyetinde yeni düzenleme

AA

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre vergi muafiyeti tanınan vakıfların gelirlerinin en az üçte ikisi, vakıf amaçları doğrultusunda harcanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) "Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vergi muafiyeti statüsü bulunan vakıfların amaç maddesinde yer almasa dahi ülkede meydana gelen doğal afetler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde yapacakları harcama ve yardımlar, "amaca yönelik harcama" olarak kabul edilecek.

SÜRELİ DÜZENLEME SÜREKSİZ HALE GETİRİLDİ

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde vergi muafiyeti tanınan vakıfların 2023'ün içinde deprem bölgesinde yapacağı harcamaların "amaca yönelik harcama" olacağına ilişkin geçici süreli düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenleme sürekli hale getirildi.

Vakıflara vergi muafiyeti tanınması için aranan şartların, muafiyet süresince aranması konusu açıklığa kavuşturuldu. Bu şartlar, vergi muafiyeti tanınan vakıfların bu statülerinin devamı süresince aranmayacak. Böylece, bu konuda yaşanan tereddütlerin giderilmesi sağlanacak.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN VAKIFLARI

Tebliğde, devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan vakıflara ilişkin de düzenleme yapıldı.

Vergi muafiyeti statüsü bulunan vakıfların yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri, yeminli mali müşavirler tarafından tespit edilerek, bu yöndeki saptamalar hazırlanan raporda ayrıntılı olarak açıklanacak.

GEÇİCİ GELİRLER 5 YIL ÖZEL BİR HESAPTA İZLENECEK

Vakıfların normal gelirleri dışındaki olağan dışı elde ettiği geçici gelirleri, belirli bir oranı aşması halinde 5 yıl özel bir hesapta izlenecek. Bu tutarın, süresi içinde amaca yönelik harcanması veya gelir getirici mal varlığını artırmaya yönelik gayrimenkul ve iştirak hissesi alımında ya da iktisadi işletmeye sermaye konulabilmesine imkan sağlandı.

Vergi muafiyeti tanınan vakıfların gelirlerinin en az üçte ikisi vakıf amaçları doğrultusunda harcanacak.

Vakfın iktisadi işletmesine veya iştirak ettiği veya edeceği ticari şirketlere aktarılan kaynaklar ile mal varlığını artırmaya yönelik gayrimenkul alımları, "amaca yönelik harcama" olarak kabul edilmeyecek.