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    Van'da koyunlar meralarla buluştu

    Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin bereketli topraklarında tarımcılık ve hayvancılık faaliyetleri arttı.
    • 17.04.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 15:23
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    Van'da koyunlar meralarla buluştu

    Van'da zorlu kışı atlatan besiciler nihayet ağıllarında kapalı kalan koyunlarını meralara saldı.

    Van'da koyunların meralarda otlama zamanı

    Hayvan varlığıyla öne çıkan Van'da besiciler, zorlu geçen kışın ardından koyunlarını meralarda otlatmaya başladı.

    Karlar eridi, meralar hayvanlara kaldı

    AA'nın haberine göre, karların erimesiyle doğanın canlandığı Özalp ilçesinde, yeşilin tonlarıyla bezenen zengin floraya sahip meralar, hayvan sürüleriyle şenlendi.

    Ağıllarından çıkarılan koyunların meralarla buluşma anları izleyenlere gülümsetti.

    koyun

    koyun

    koyun

    koyun

    koyun

    koyun


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