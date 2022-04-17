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Van'da koyunlar meralarla buluştu
Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin bereketli topraklarında tarımcılık ve hayvancılık faaliyetleri arttı.
- 17.04.2022 - 14:34
- Güncelleme : 17.04.2022 - 15:23
Van'da zorlu kışı atlatan besiciler nihayet ağıllarında kapalı kalan koyunlarını meralara saldı.
Van'da koyunların meralarda otlama zamanı
Hayvan varlığıyla öne çıkan Van'da besiciler, zorlu geçen kışın ardından koyunlarını meralarda otlatmaya başladı.
Karlar eridi, meralar hayvanlara kaldı
AA'nın haberine göre, karların erimesiyle doğanın canlandığı Özalp ilçesinde, yeşilin tonlarıyla bezenen zengin floraya sahip meralar, hayvan sürüleriyle şenlendi.
Ağıllarından çıkarılan koyunların meralarla buluşma anları izleyenlere gülümsetti.