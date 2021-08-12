Vedat Bilgin: 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz

Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur zammı için teklif sunarken aynı zamanda 3600 meselesinin çözümüne değindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam için hükümet tarafı teklifini açıkladı.

2022 VE 2023 YILI İÇİN HÜKÜMETİN ZAM ÖNERİSİ

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.

"3600 MESELESİ BU SÖZLEŞMEDE ÇÖZÜLECEK"

Bakanı Bilgin, konuşmasında 3600 ek gösterme sorununa değinerek, meselenin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istediklerini "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." sözleri ile ifade etti.

"GÖRÜŞMELER KRİTİK AŞAMADA"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantının açılışında, sözleşme görüşmelerinde kritik bir aşamada olduklarını söyledi.

Kamudaki 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren çerçeve protokolü dün uzlaşıyla imzaladıklarını anımsayan Bilgin, sağlanan mutabakatın Türkiye'nin toplumsal dayanışma kültürüne de önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

"DEVLET BU SORUNU ÇÖZME KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPACAK"

Kamu işçisinin sözleşmesinin 2021 ila 2022, memur ve memur emeklisinin sözleşmesinin ise 2022 ila 2023 yıllarını kapsadığına dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil, daha çok maliyet enflasyonudur, özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarıdır. Bu bakımdan enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanı oluşturulmak hem de enflasyonla mücadele stratejisine katkı yapmak gerekir. Konfederasyonlarımızın taleplerini değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele, sözleşmeli personel meselesidir. Orada da sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olunması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isterim."

Vedat Bilgin: 3600 meselesinin çözülmesini istiyoruz VİDEO





3600 EK GÖSTERGE NEDİR

3600 ek gösterge; memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için kullanılıyor. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşları ile ikramiyelerini doğrudan etkiliyor.